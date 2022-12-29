29 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Работы по строительству пансионата реабилитации и долечивания онкобольных детей при ОДКБ в Екатеринбурге идут с опережением сроков

Сегодня на строительной площадке будущего пансионата реабилитации и долечивания онкобольных детей при ОДКБ прошел первый за последние три месяца инспекционный визит. Вместе с руководителем проекта объект осматривали благотворители, которые подарят уникальный медицинский центр врачам на 300-летие Екатеринбурга.

рабочий, стройка, отделка здания(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

О том, что пансионат нужен городу, заговорили еще в октябре прошлого года, тогда же представители крупного бизнеса подписали соглашение о строительстве, и началась разработка проекта, а в июне был заложен первый камень. Спустя семь месяцев в здании уже тепло, идут внутренние работы, появились каркасы стен.

здание, одкб, стройка(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«По моему опыту, это достаточно высокотехнологичный проект. Все идет по плану: в свое время были взяты обязательства построить за 16 месяцев такой прекрасный детский центр. И здесь все по графику», — делится один из благотворителей, владелец компании «Ривьера Инвест Екатеринбург» Валерий Малышев.

рабочий, стройка, отделка здания(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Проект разрабатывался вместе с руководством онкоцентра, уральские врачи ездили в центр имени Дмитрия Рогачева, который был построен в 2010 году в Москве. Многие планировочные решения были взяты именно из этого проекта. Так, например, на каждые три комнаты будет размещаться одна кухня, и каждый такой блок будет изолирован для безопасности маленьких пациентов.

жкх, трубы, теплоснабжение, коммуникации(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«Сегодня все сверяют свои планы. Мы уже смотрим и обсуждаем со строителями какие-то тонкости и нюансы, вносим коррективы. Наметили, что встретимся через полтора месяца, будем обсуждать дату открытия», — говорит главный врач ОДКБ Олег Аверьянов.

Даже в новогодние каникулы работы останавливаться не будут. До 31 декабря закончат установку батарей, до 5 января установят витражи, скоро поставят медицинские лифты, весной строители начнут монтаж фасада.

«Мы идем с большим опережением срока, спасибо нашим строителям, которые очень сильно нам в этом помогают. И то, что мы увидели, свидетельствует, что объект будет достроен в срок, к юбилею Екатеринбурга», — отметил директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

одкб, андреев, фонд святой екатерины(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда святой Екатерины, стоимость строительства оценивается в 300 млн рублей. Строительство взяли на себя учредители Фонда святой Екатерины Андрей Козицын, Игорь Алтушкин, Андрей Симановский, директор ООО «Принцип» Геннадий Черных, генеральный директор ООО СЗ «Ривьера Инвест» Валерий Малышев, директор ЗАО «Таганский ряд» Анатолий Никифоров и президент фонда «Верь и живи!» Ксения Хохрякова.

Теги: фонд святой екатерины, игорь алтушкин, андрей козицын, андрей симановский, одкб, пансионат



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