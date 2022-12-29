В Екатеринбурге судят банду, похитившую колеса с иномарок на 3 млн рублей

В Екатеринбурге полиция направила в суд уголовное дело членов банды, похищавшей дорогие колеса с иномарок.

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы областного Главка МВД Валерий Горелых, добычей злоумышленников стало имущество граждан на сумму более трех миллионов рублей. По его данным, успешную операцию по задержанию преступной группы провели сотрудники полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью УУР ГУ МВД по Свердловской области при силовой поддержке бойцов "ГРОМ" на территории Верх-Исетского района Екатеринбурга.

"Лишь один из обвиняемых ранее уже имел проблемы с законом: в марте текущего года он освободился из ивдельской ИК №62, где отбывал срок за причастность к краже и угону (статьи 158 и 166 УК РФ). Предполагаемые любители чужого добра, отправляясь "на охоту", выбирали в качестве жертв машины импортного производства, таких как Mercedes-Benz, Lexus, Range Rover, BMW. Хотя иногда не брезговали и менее дорогостоящими марками типа Toyota, Mazda, Huyndai и Kia, причиняя ущерб их владельцам на сумму до одного миллиона рублей", - отметил полковник Горелых.

По его сведениям, с марта по июнь в органы внутренних дел поступило порядка 30 заявлений от потерпевших.

"Днем злоумышленники подыскивали подходящие транспортные средства, а в период с 1:00 до 3:00 разукомплектовывали их, подставляя вместо колес кирпичи или тротуарную плитку. Ворованное хранилось на стоянке по улице Автомагистральной, где полицейские обнаружили и изъяли 15 комплектов похищенных колес, подготовленных для дальнейшей реализации. Идейный вдохновитель преступной группы по ходатайству сыщиков судом был арестован. Его подельники до судебного разбирательства находятся под домашним арестом и на подписке о невыезде. План по изобличению шайки воров разрабатывался под руководством начальника УУР Главка Владимира Молодцова", - резюмировал Валерий Горелых.

Сейчас похитители колес ожидают приговора суда.