29 Декабря 2022
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Армия и ВПК В России
Фото: t.me/mod_russia

Шойгу: Большинство проблем, связанных с частичной мобилизацией, решены оперативно

Большую часть проблем, возникших при проведении частичной мобилизации, удалось решить оперативно, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Выступая на первом заседании парламентской координационной группы по вопросам спецоперации, министр отметил, что процесс мобилизации изначально строился так, чтобы быть максимально открытым для общества.

"Нам удалось достаточно оперативно большую часть проблем и вопросов решить. Изначально мы постарались и сделали так, чтобы ни от кого ничего не скрывать. Есть проблема — надо решать", —цитирует Шойгу ТАСС.

Напомним, частичная мобилизация была объявлена президентом России 21 сентября. Нужно было призвать 300 тыс. человек, которые ранее служили в армии, имеют боевой опыт и определенную военно-учетную специальность. 28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что мобилизация окончена. 4 ноября Путин сообщил, что количество мобилизованных в России превысило 300 тыс. человек, достигнув 318 тыс., из которых 49 тыс. уже выполняют боевые задачи.

Теги: шойгу, мобилизация



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