Рогозин опубликовал фото с больничной койки

59-летний экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в соцсетях первое фото после операции по удалению осколка. Во "ВКонтакте" он выложил снимок и больничной койки и подписал его: "Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца. Всем - хорошего и плодотворного дня!".

26 декабря помощник Рогозина сообщил, что его шефу провели сложную операцию по извлечению осколка боеприпаса из района шейного позвонка. Операция прошла успешно. Предположительно, Рогозин сейчас находится в Москве, куда его отвезли самолетом из Ростова-на-Дону.

А в Ростов-на-Дону Рогозина доставили из Донецка. Он был ранен во время банкета в ресторане при гостинице, где проживал. Погибли еще два человека, присутствовавшие на мероприятии, несколько получили ранения.