29 Декабря 2022
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Общество
Фото: vk.com/rogozin_do

Рогозин опубликовал фото с больничной койки

59-летний экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в соцсетях первое фото после операции по удалению осколка. Во "ВКонтакте" он выложил снимок и больничной койки и подписал его: "Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца. Всем - хорошего и плодотворного дня!".

26 декабря помощник Рогозина сообщил, что его шефу провели сложную операцию по извлечению осколка боеприпаса из района шейного позвонка. Операция прошла успешно. Предположительно, Рогозин сейчас находится в Москве, куда его отвезли самолетом из Ростова-на-Дону.

А в Ростов-на-Дону Рогозина доставили из Донецка. Он был ранен во время банкета в ресторане при гостинице, где проживал. Погибли еще два человека, присутствовавшие на мероприятии, несколько получили ранения.

Дмитрий Рогозин(2022)|Фото: vk.com/rogozin_do

Теги: дмитрий рогозин, операция, больница



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