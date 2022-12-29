Сенатор Клишас назвал "антиконституционным" предложение отнимать имущество уехавших из страны россиян

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас осудил громкие заявления коллеги Сергея Цекова, предложившего отнимать имущество уехавших из страны россиян и передавать его участникам СВО.

"У ряда коллег тяга к эпатажным заявлениям побеждает всё. Антиконституционно, в силу чего и нереализуемо", - прокомментировал Клишас заявление сенатора от Крыма Цекова.

При этом сам Клишас ратует за повышение налогов для уехавших россиян.