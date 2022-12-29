В Березниках ввели запрет на пиротехнику в Новый год

В Березниках вводится особый противопожарный режим. Он будет действовать с 30 декабря по 20 января, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

На период действия особого противопожарного режима на территории города вводится запрет на применение открытого огня, а также пиротехнических изделий.

В частности, запрещается использовать пиротехнику внутри помещений, зданий и сооружений любого назначения, на стадионах, сценических и спортивных площадках, на крышах, балконах и лоджиях многоквартирных и частных домов, на территориях объектов культурного наследия и памятников.

Кроме того, запрещена продажа пиротехники лицам, не достигшим 16 лет.

На период праздников все коммунальные и аварийно-спасательные службы переведены в режим функционирования повышенной готовности.