Новогодние траты россиян станут минимальными за последние пять лет, - "Ъ"

Траты россиян перед наступлением Нового года оказались минимальными за пять лет, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование "Тинькофф Касса". По статистике, больше всего покупок совершается 30 декабря, и в этот день траты могут снизиться на 24%.

На настроении покупателей сказывается не только уход иностранных брендов с российского рынка, но также и менее активные сезонные акции и распродажи.

Отмечается, что в 2019–2021 годах 30 декабря россияне тратили в среднем на 68% больше, чем в обычные дни. В этом году, по прогнозам аналитиков, предновогодние расходы будут выше стандартных для года только на 44%.

Ранее сообщалось, что жители России сокращают расходы на празднование Нового года. В этом году средний бюджет на эти цели составит 17,5 тысяч на одного человека (без учета подарков). Это меньше примерно на тысячу, чем в 2020-м и 2021-м годах, показал опрос исследовательского центра Superjob.