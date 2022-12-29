29 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Пресс-служба &quot;Титановой долины&quot;

Президентская авиакомпания подала иск к УЗГА на 1,3 миллиарда рублей

К Уральскому заводу гражданской авиации подали иск на сумму в 1,3 млрд рублей. Соответствующая информация появилась в картотеке Арбитражного суда Свердловской области. Истцом выступает ОАО "Государственная авиакомпания "224 летный отряд", основным заказчиком которого является администрация президента РФ.

Иск поступил в суд 27 декабря и пока не принят к рассмотрению. В чем заключается претензия истца также неизвестно. Накануне.RU направило запросы к истцу и ответчику для прояснения ситуации.

Ранее Министерство промышленности и торговли России также подало в суд на УЗГА. Иск Минпромторга был подан в Арбитражный суд города Москвы в конце мая. Министерство требует с предприятия почти 191,5 млн рублей. Уточняется, что речь идет о взыскании неустойки по государственному контракту, заключенному еще в декабре 2016 года.

Теги: УЗГА, авиакомпания, иск



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