29 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.ru

Свердловская ГИБДД объявила о проведении спецрейдов в новогодние праздники

В предстоящие новогодние праздники свердловская Госавтоинспекция усилит контроль за соблюдением правил дорожного движения. В регионе пройдут специальные рейды.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Свердловской области, в праздничные дни сотрудники Госавтоинспекции станут нести службу в усиленном режиме. Ими будут пресекаться грубые нарушения – управление в нетрезвом состоянии, без прав, выезд на встречную полосу, перевозка детей с несоблюдением требований ПДД.

Как отмечают в ведомстве, контроль за дорожным движением будет вестись и путем скрытого наблюдения. А особое внимание будет уделено отдаленным территориям, которые будут патрулировать экипажи дорожно-патрульной службы.

В ГИБДД призывают уральцев не садиться за руль в пьяном состоянии и предостеречь от этого своих близких и знакомых, чтобы не произошло трагедии. О нетрезвых водителях следует незамедлительно сообщать по телефонам 02 или 112. Информация будет проверяться нарядами ДПС, а пьяных водителей привлекут к административной либо уголовной ответственности.

Теги: рейды, праздники, ГИБДД



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