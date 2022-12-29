Юристы: Чтобы запретить россиянам возвращаться в страну, властям придется изменить Конституцию

В российском законодательстве нет понятия "уехавшие россияне", как нет и запрета на возвращение в страну для граждан, но парламент может рассмотреть соответствующее изменение законов, заявил зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин.

Между тем, юристы и эксперты в области права говорят, что для изменения прав гражданина потребовалось бы менять Конституцию.

"Что касается [ввода в правовое поле] каких-то терминов ("враг общества") или ввода "покаяний" — это также требует законодательного регулирования. Если такие предложения будут внесены, Дума и Совет Федерации будут их обсуждать", - цитирует сенатора РБК.

Башкин подчеркнул, что каким бы не было отношение к уехавшим россиянам, если они не совершили действий, "направленных против интересов российского общества", их отъезд нельзя квалифицировать как правонарушение.

Юрист, старший преподаватель Финансового университета при правительстве Игорь Семеновский отметил, что право на свободный въезд и выезд в Россию закреплен за гражданами в 27-й статье Конституции.

"С точки зрения правовой это находится в главе 2 "Основы конституционного строя", которую нельзя поменять вообще никак, не сменив всю конституцию", — отмечает юрист.

В соответствии со статьей 135-й Конституции, положения глав 1, 2 и 9 основного закона не могут быть пересмотрены Федеральным Собранием. Для их пересмотра требуется созыв Конституционного собрания, которое должно будет разработать проект новой Конституции.

Партнер адвокатского бюро NSP Сергей Гландин также указывает на то, что для введения запрета на возвращения для уехавших "без покаяния" необходима смена Конституции. "В Конституции сказано, что каждый гражданин может беспрепятственно возвращаться на территорию России. Так что придется менять Конституцию. После изменения Конституции придется менять соответствующее законодательство, только так", — говорит он.