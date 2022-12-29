29 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Екатеринбург останется без трамвайной линии на Большеконный полуостров

Трамвайную линию на Большеконный полуостров в уральской столице собираются ликвидировать. Информация об этом содержится в пояснительной записке к Генплану до 2045 года. Сейчас проект проходит общественные обсуждения.

Речь в документе идет о трамвайной линии по улице Татищева от Викулова и до конечной остановки "Зеленый остров". Взамен по Татищева все же будет ездить трамвай в рамках увеличения протяженности трамвайных линий. Всего в проекте предусмотрено увеличение протяженности линий с 94 до 216 км. до 2045 года.

Напомним, что в Большеконный полуостров сейчас ходит только один общественный транспорт - трамвай №11.

Теги: Екатеринбург, трамвайная линия, Большеконный полуостров



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