Екатеринбург останется без трамвайной линии на Большеконный полуостров

Трамвайную линию на Большеконный полуостров в уральской столице собираются ликвидировать. Информация об этом содержится в пояснительной записке к Генплану до 2045 года. Сейчас проект проходит общественные обсуждения.

Речь в документе идет о трамвайной линии по улице Татищева от Викулова и до конечной остановки "Зеленый остров". Взамен по Татищева все же будет ездить трамвай в рамках увеличения протяженности трамвайных линий. Всего в проекте предусмотрено увеличение протяженности линий с 94 до 216 км. до 2045 года.



Напомним, что в Большеконный полуостров сейчас ходит только один общественный транспорт - трамвай №11.