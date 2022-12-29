"Россия" прокомментировала инцидент со смертью кошки на борту самолета

Во время рейса авиакомпании "Россия", который летел из Санкт-Петербурга в Калининград, немецкий охотничий терьер выбрался из переноски и загрыз кошку.

По сообщению перевозчика, при погрузке сотрудники аэропорта Пулково проверили переноски, в которых транспортировали животных, не обнаружив нарушения целостности клетки, но во время полета терьер повредил переноску.

Представители авиакомпании отметили, что изначально визуального контакта между кошкой и собакой не было, а переноски перевозились на разных позициях багажно-грузового отсека самолета.

Сотрудники аэропорта Пулково перед погрузкой клеток выполнили проверку их целостности, а после закрепили в багажном отсеке воздушного судна в соответствии с регламентом, сообщает РИА "Новости".