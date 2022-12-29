В "ЛитРес" опровергли изъятие из продажи "Приключений Чиполлино"

Книжный сервис "ЛитРес" не убирал из выдачи книгу итальянского писателя Джанни Родари "Приключения Чиполлино".

Как заявила шеф-редактор "ЛитРес" Екатерина Писарева, книга "Приключения Чиполлино" на русском языке не была представлена в библиотеке сервиса с момента его основания из-за отсутствия у правообладателя бумажной версии прав на электронную версию произведения.

Отмечается, что аудиоверсия книги недоступна, поскольку у издательского дома "Союз", который является ее правообладателем, истек срок действия прав на использование произведения. Как подчеркнула Писарева, электронная версия на белорусском, итальянском и азербайджанском языках по-прежнему продается, сообщает "Коммерсант".

28 декабря российские книжные блогеры и писатели в своих Telegram-каналах заявили о том, что сервисы "ЛитРес" и "Букмэйт" (ирландская компания Bookmate внесена в реестр иностранных агентов) убрали из библиотеки книги о Чиполлино на русском языке из-за того, что герои сказки по сюжету устраивают восстание.