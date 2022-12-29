В "ЛитРес" опровергли изъятие из продажи "Приключений Чиполлино"

29 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Банки улучшили работу в зоне СВО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество В России
Фото: кадр из мультфильма

В "ЛитРес" опровергли изъятие из продажи "Приключений Чиполлино"

Книжный сервис "ЛитРес" не убирал из выдачи книгу итальянского писателя Джанни Родари "Приключения Чиполлино".

Как заявила шеф-редактор "ЛитРес" Екатерина Писарева, книга "Приключения Чиполлино" на русском языке не была представлена в библиотеке сервиса с момента его основания из-за отсутствия у правообладателя бумажной версии прав на электронную версию произведения.

Отмечается, что аудиоверсия книги недоступна, поскольку у издательского дома "Союз", который является ее правообладателем, истек срок действия прав на использование произведения. Как подчеркнула Писарева, электронная версия на белорусском, итальянском и азербайджанском языках по-прежнему продается, сообщает "Коммерсант".

28 декабря российские книжные блогеры и писатели в своих Telegram-каналах заявили о том, что сервисы "ЛитРес" и "Букмэйт"  (ирландская компания Bookmate внесена в реестр иностранных агентов) убрали из библиотеки книги о Чиполлино на русском языке из-за того, что герои сказки по сюжету устраивают восстание.

Теги: ЛитРес, книги, приключений Чиполлино



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети