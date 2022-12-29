29 Декабря 2022
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Политика В России
Фото: duma.gov.ru

Кабмин РФ обновил состав комиссии по развитию туризма

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, которым включил в правительственную комиссию по развитию туризма главу Минэкономразвития Максима Решетникова, а также глав новых территорий РФ.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Из него следует, что в новый состав правкомиссии вошли главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо. Также в нее включены главы ряда регионов.

При этом из состава правкомиссии была исключена Зарина Догузова, ранее возглавлявшая Ростуризм до его упразднения. Она вошла в состав экспертного совета при правительстве, который занимается подготовкой предложений и информационно-аналитических материалов для достижения национальных целей развития, реализации национальных проектов, государственных программ, инициатив социально-экономического развития России.

Ранее экс-главе расформированного Ростуризма Зарине Догузовой официально предложили войти в экспертный совет при правительстве РФ.

Теги: туризм, правительство



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