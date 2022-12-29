29 Декабря 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Правительство продлило сертификаты летной годности иностранных самолетов до конца 2023 года

Кабмин России продлил до 31 декабря 2023 года сроки действия сертификатов летной годности авиалайнеров иностранного производства, которые используются отечественными авиакомпаниями.

Ранее Росавиация сообщила, что более 90% самолетов, которые раньше были зарегистрированы за границей, получили сертификаты летной годности, для «обеспечения бесперебойного функционирования авиатранспортной отрасли".

По данным ведомства, с сентября до конца года в оценке летной годности нуждались около 600 иностранных лайнеров. Часть из самолетов сейчас проходит обслуживание или находится в ремонте.

Авиакомпания "Аэрофлот", которая, по собственным данным, обладает одним из самых молодых парков в мире (их средний возраст составляет семь лет), может использовать иностранные самолеты Airbus и Boeing еще более семи лет – "даже после 2030 г.".

Теги: самолеты, авиация



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