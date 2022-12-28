29 Декабря 2022
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Политика
Фото: пресс-служба Кремля

Путин провел телефонный разговор с президентом Кубы

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Во время разговора проведен обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.

"Подтверждена готовность к последовательной реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита Президента Кубы в Россию 19 –22 ноября 2022 года, при должном учете предложений и пожеланий кубинской стороны. Особое внимание уделено взаимовыгодным совместным проектам в энергетике, промышленности и других областях. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-кубинского стратегического партнерства", - говорится в сообщении.

Кроме того, Владимир Путин поздравил Мигеля Диас-Канеля Бермудеса с отмечаемым 1 января национальным праздником Кубы – Днем освобождения, передав пожелания благополучия и процветания всему кубинскому народу. Лидеры также обменялись теплыми поздравлениями с наступающим Новым годом.

Теги: Владимир Путин, Мигель Диас-Канелем Бермудес, телефонный разговор



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