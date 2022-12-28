В Екатеринбурге грабители выдавали себя за "борцов с закладчиками"

В Екатеринбурге полицейские нашли двух подозреваемых в нападении на 18-летнего молодого человека. Грабители выдавали себя за борцов с так называемыми "закладчиками".

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, преступление было совершено ночью 19 декабря в районе лесополосы на улице Амундсена. Потерпевший возвращался домой, когда заметил двух незнакомцев, идущих ему навстречу. Неизвестные остановили его и обвинили в том, что он якобы является "закладчиком". Тот не согласился и попытался переубедить оппонентов.

После беседы на повышенных тонах завязалась драка, в ходе которой у потерпевшего из кармана выпал телефон. Один из нападавших забрал его себе, после чего злоумышленники скрылись. Молодой человек пошел в полицию.

Через несколько дней сотрудники уголовного розыска установили личности "борцов с закладчиками" и задержали одного из них: им оказался ранее судимый местный житель 2004 года рождения. Он уже дал признательные показания. В настоящее время полицейские разыскивают его подельника.

В отношении обоих возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Уральцам грозит до семи лет лишения свободы.