"Металлоинвест" назвал абсурдом заявление СБУ о хранении Усмановым украинской руды

"Металлоинвест" опроверг сообщения Службы безопасности Украины (СБУ) о хранении "украинской железной руды" на своих складах.

"Данная информация не соответствует действительности, является абсурдной и намеренно вводит в заблуждение партнеров компании и представителей СМИ", - говорится в сообщении компании.

В компании пояснили, что речь идет о сырье, произведенном предприятиями "Металлоинвеста" в России, которое шло транзитом через Украину европейским покупателям и было незаконно арестовано украинскими властями.

Ранее СБУ заявила об аресте имущества, якобы принадлежащего российскому бизнесмену Алишеру Усманову. Сообщается, что арестованы подпольные российские склады, на которых хранится более 160 тыс. тон украинской железной руды почти на 2 млрд гривен (около $54 млн). "Скрытое сырье обнаружено на территории нескольких морских портов Украины", - говорится в сообщении на сайте СБУ.