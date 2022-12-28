28 Декабря 2022
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Общество В России
Фото: premier.gov.ru

Почти идеальные погодные условия помешали Путину совершить последний в этом году визит в регионы

Последняя в этом году региональная поездка президента России Владимир Путина – в Псков – отменена.

"Он [Путин] сегодня должен был вечером лететь в Псковскую область, в командировку, но в итоге по летным условиям это не представляется возможным, поэтому он проведет в режиме видеоконференции из Петербурга мероприятие, в ходе которого состоится запуск завода "Титан-Полимер", - заявил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По данным сервиса weather.com, сегодня днем вероятность осадков в Псковской области небольшая, ветер – не более 3 м/с, температура – около нуля. В Санкт-Петербурге вероятность осадков не выше, температура примерно такая же, ветра нет. На сайте псковского аэропорта ни о каких экстремальных погодных условиях не сообщается.

Теги: владимир путин, псков, погодные условия



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