Песков уточнил, на какие контракты распространяются меры по нефти

Ограничение на поставки российской нефти будет распространяться и на действующие контракты, если там содержится некий "потолок цен". Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это является неприемлемым", - цитирует его РИА Новости.

Также Песков заявил, что Путин не вел консультации с ОПЕК+ перед подписанием указа о мерах в ответ на потолок цен на российскую нефть, проходили внутрироссийские консультации.

27 декабря президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение ограничения цен на российскую нефть. В документе указано, что поставки запрещены в случае даже косвенного указания в контрактах предельных цен. Запрет начнет действовать с 1 февраля 2023 года, пока он срочный – до 1 июля 2023 года.