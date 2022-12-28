Гайдаровский форум в начале 2023 года не состоится

Традиционный Гайдаровский форум в начале января 2023 года не состоится, передает ТАСС со ссылкой на организаторов – пресс-службу Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

"Формат форума, раз в год собирающего на одной площадке экспертов, представителей государственной власти и бизнеса, требует корректировки, в том числе и с точки зрения формата работы с экспертным сообществом. Необходимость пересмотра выстроенных годами алгоритмов поведения и взаимодействия с внешними и внутренними аудиториями предполагает запуск быстрых изменений, которые требуют более частого обсуждения экспертами с органами публичной власти, и институтами развития ключевых вызовов социально-экономической деятельности", - заявили в РАНХиГС.

Председателем оргкомитета форума является министр финансов России Антон Силуанов, руководителем программного комитета до этого года был теперь уже глава Счетной палаты Алексей Кудрин.