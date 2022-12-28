В Челябинской области арестовали мужчину, ранившего ножом подростка

В Челябинской области заключил под стражу местного жителя, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью 14-летнему подростку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, 25 декабря в одном из домов деревни Моховички в ходе бытовой ссоры подозреваемый нанес ножевые ранения пасынку. Подростка доставили в больницу.

Обвиняемый признал вину в совершенном преступлении. Ранее он уже был осужден к условному сроку за совершение аналогичного преступления. Под арестом он пробудет до 26 февраля.