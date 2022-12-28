"ЕР" попросила депутатов не выкладывать предметы роскоши в соцсетях и не материться

"Единая Россия" разработала кодекс публичного позиционирования депутата Госдумы, сообщает РБК со ссылкой на документ. Его разослали парламентариям, пишет издание.

Кодекс состоит из 11 пунктов. В документе прописано, что единороссы не должны нарушать уставные этические нормы партии делом, словом, текстом; необходимо, чтобы позиции и высказывания совпадали с базовыми уставными ценностями партии и т.д.; советуют не спешить выражать свою позицию в соцсетях или в СМИ; категорически не приветствуется комментировать международную повестку, военные и внутренние конфликты в других странах без предварительных согласований или до озвучивания официальной позиции МИД РФ.

Также среди вещей, которые депутатам не следует делать: использовать обсценную лексику и жаргонизмы; выкладывать в соцсетях предметы роскоши, экзотические путешествия и рестораны (все, что может сформировать о депутате представление как о "привилегированном классе").

В кодексе также приводятся примеры под рубрикой "Так делать не надо!". В их числе пост депутата-единоросса Султана Хамзаева, в котором парламентарий высказывается в поддержку "проведения референдума в Казахстане о воссоединении республики с исторической родиной Россией".