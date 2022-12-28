28 Декабря 2022
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Жительницу Челябинской области осудили за гибель младенца

В Челябинской области суд приговорил к 5 месяцам ограничения свободы местную жительницу по обвинению в причинении смерти по неосторожности младенцу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошёл в поселке Полетаево 9 октября. По версии следствия, обвиняемая уложила ребенка в кровать на живот на мягкий матрас, накрытый пледом, и оставила малолетнего сына без присмотра на длительный период времени. Ребенок умер от механической асфиксии.

Вину обвиняемая признала в полном объеме.

Теги: ребенок, младенец, суд,



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