Жительницу Челябинской области осудили за гибель младенца

В Челябинской области суд приговорил к 5 месяцам ограничения свободы местную жительницу по обвинению в причинении смерти по неосторожности младенцу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошёл в поселке Полетаево 9 октября. По версии следствия, обвиняемая уложила ребенка в кровать на живот на мягкий матрас, накрытый пледом, и оставила малолетнего сына без присмотра на длительный период времени. Ребенок умер от механической асфиксии.

Вину обвиняемая признала в полном объеме.