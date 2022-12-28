Россия из-за санкций может отказаться от создания совместного с Китаем самолета CR-929

28 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Банки улучшили работу в зоне СВО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество В России
Фото: www.hao123.com

Россия из-за санкций может отказаться от создания совместного с Китаем самолета CR-929

Россия может сократить свое участие в совместном с Китаем проекте создания дальнемагистрального широкофюзеляжного самолета CR-929. Об этом заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, Россия, возможно, примет решение из партнера в рамках этого проекта перейти в статус поставщика агрегатов, компонентов.

"Думаю, мы в первом квартале следующего года проведем очередные переговоры, выйдем на понятные перспективы и сроки", - сказал Мантуров в интервью ТАСС.

Причиной для этого стали санкции западных стран, которые могут заблокировать поставки CR-929 в Россию. Китайская сторона включила в проект заявки на участие от различных производителей компонентов из третьих стран, а такой формат с учетом всех рисков Москва не рассматривает, объяснил чиновник.

Производство первого лайнера CR-929 стартовало в сентябре прошлого года. Глава корпорации "Иркут" (выступает российским партнером проекта) Равиль Хакимов обещал первые поставки авиакомпаниям в 2028-2029 гг.

Предполагается, что самолет на 250-300 пассажиров сможет составить конкуренцию проектам такого же класса у Airbus и Boeing. Сообщалось, что всего по программе CR-929 планируется выпустить в течение 20 лет около 800 лайнеров.

Теги: Россия, Китай, CR-929



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети