Россия из-за санкций может отказаться от создания совместного с Китаем самолета CR-929

Россия может сократить свое участие в совместном с Китаем проекте создания дальнемагистрального широкофюзеляжного самолета CR-929. Об этом заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, Россия, возможно, примет решение из партнера в рамках этого проекта перейти в статус поставщика агрегатов, компонентов.

"Думаю, мы в первом квартале следующего года проведем очередные переговоры, выйдем на понятные перспективы и сроки", - сказал Мантуров в интервью ТАСС.

Причиной для этого стали санкции западных стран, которые могут заблокировать поставки CR-929 в Россию. Китайская сторона включила в проект заявки на участие от различных производителей компонентов из третьих стран, а такой формат с учетом всех рисков Москва не рассматривает, объяснил чиновник.

Производство первого лайнера CR-929 стартовало в сентябре прошлого года. Глава корпорации "Иркут" (выступает российским партнером проекта) Равиль Хакимов обещал первые поставки авиакомпаниям в 2028-2029 гг.

Предполагается, что самолет на 250-300 пассажиров сможет составить конкуренцию проектам такого же класса у Airbus и Boeing. Сообщалось, что всего по программе CR-929 планируется выпустить в течение 20 лет около 800 лайнеров.