28 Декабря 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.ru

Глава "Аэрофлота" сообщил, сколько лет перевозчик сможет использовать Airbus и Boeing

Авиакомпания "Аэрофлот", которая, по собственным данным, обладает одним из самых молодых парков в мире (их средний возраст составляет семь лет), может использовать иностранные самолеты Airbus и Boeing еще более семи лет – "даже после 2030 г.". Об этом заявил глава перевозчика Сергей Александровский.

"Чем больше мы сохраним в летной годности импортных самолетов, тем лучше – это тоже наше конкурентное преимущество. Государство не снимало с нас задачу обеспечения транспортной доступности, а что будет с рынком, с выбытием западных воздушных судов дальше, никто не знает", - сказал в интервью РБК Александровский.

По данным авиакомпании на 1 декабря 2022 г., в "Аэрофлоте" числилось 180 самолетов, из них задействовано в расписании около 150. Большую часть парка составляют самолеты семейства Airbus А320 (64 самолета), Boeing 737-800 (37 самолетов) и Boeing 777-300ER (22 самолета). Но после начала военной спецоперации на Украине западные страны ввели запрет на поставку в Россию новых самолетов и запчастей к ним. Из-за них авиакомпания, в частности, не смогла получить 15 из 22 заказанных самолетов Airbus A350-900. В текущих условиях продолжение поставок не представляется возможным.

Теги: "Аэрофлот", Airbus, Boeing, самолет, эксплуатация



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