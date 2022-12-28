28 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Аэрофлот" начнет летать из Екатеринбурга в Минеральные воды

Авиакомпа6ния "Аэрофлот" запускает рейсы из Екатеринбурга в Минеральные воды.

"Расписание рейсов новой программы составлено таким образом, чтобы пассажиру было максимально удобно спланировать путешествие. Прямые перелеты без пересадок в Москве позволят также сэкономить время в пути и бюджет", - сообщает пресс-служба компании.

Полеты будут выполняться на самолетах Airbus A320. Пассажиры пробудут в пути всего 3 часа 45 минут. Стоимость билета начинается с 5 тыс. 676 рублей.

Помимо этого, в Минеральные воды авиакомпания также будет летать из Перми, Уфы, Казани, Самары и Санкт-Петербурга.

Теги: Аэрофлот, Екатеринбург, Минеральные воды



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