"Аэрофлот" начнет летать из Екатеринбурга в Минеральные воды

Авиакомпа6ния "Аэрофлот" запускает рейсы из Екатеринбурга в Минеральные воды.

"Расписание рейсов новой программы составлено таким образом, чтобы пассажиру было максимально удобно спланировать путешествие. Прямые перелеты без пересадок в Москве позволят также сэкономить время в пути и бюджет", - сообщает пресс-служба компании.

Полеты будут выполняться на самолетах Airbus A320. Пассажиры пробудут в пути всего 3 часа 45 минут. Стоимость билета начинается с 5 тыс. 676 рублей.

Помимо этого, в Минеральные воды авиакомпания также будет летать из Перми, Уфы, Казани, Самары и Санкт-Петербурга.