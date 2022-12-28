Челябинское УФАС заподозрило компании в сговоре на торгах на поставку лекарств

Челябинское УФАС заподозрило сговор на торгах на поставку лекарств, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Признаки картеля установлены в действиях компаний "Рифарм М", "Фармсклад", "Портер" и "А-Фарм". В 2010-2021 гг. организации участвовали в торгах на поставку лекарственных средств на территории РФ.

По предварительной информации, компании применяли несколько моделей поведения на торгах, которые в случае отсутствия в закупках иных участников приводили к поддержанию цены контрактов из-за минимального снижения цены – всего до 1%. Заявки подавались с идентичных IP-адресов.