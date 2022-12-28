28 Декабря 2022
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Фото: форум Утро

В Кунгуре учитель физкультуры замерзла насмерть, возвращаясь домой после корпоратива

Сегодня в Кунгуре простились с учителем физкультуры лицея №1 Ларисой Пупыревой, сообщает "Новый компаньон"

Учитель умерла от переохлаждения, возвращаясь домой с новогоднего корпоратива. Перед смертью 53-летняя женщина проводила время в ресторане, после вызвала такси, но водитель будто бы заблудился и высадил женщину вдалеке от ее дома.

В региональном СУ СКР подтвердили факт происшествия, отметили, что признаков насильственной смерти на теле не обнаружено и сообщили о проведении проверки.

Лариса Пуперева была педагогом высшей квалификационной категории, побеждала в конкурсе "Учитель года" и имела звание "Почетный работник сферы воспитания и просвещения Российской Федерации".

Теги: учитель физкультуры, лицей, корпоратив, переохлаждение



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