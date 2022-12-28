28 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: rabotnikitv.com

Облсуд вынес приговор "Зверю в человеческом обличие" из Кировграда

Свердловский областной суд вынес приговор жителю Кировграда, названного в МВД "зверем в человеческом обличье". В сентябре прошлого года мужчина надругался над знакомой, убил ее, а после расправился с ее двумя 4-летними детьми, в отношении которых тоже совершил действия сексуального характера. Чтобы скрыть преступление, осужденный поджег квартиру, однако это не помешало правоохранителям обнаружить преступника.

Виталий Насртдинов приговорен к пожизненному лишению свободы с содержанием в колонии особого режима. Помимо этого, с него взыщут около 12 млн рублей в качестве морального вреда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

Трагедия произошла в ночь на 22 сентября прошлого года в одной из квартир дома по бульвару Центральному в Кировграде. Ранее в МВД раскрыли детали страшного преступления.

После убийства Насртдинов похитил ювелирные кольца, цепочку, кулон и пару сережек, принадлежавших жертве, а также смартфон, на общую сумму более 57 тыс. рублей. В результате пожара также были повреждены полы, стены, потолки и элементы интерьера квартиры, что увеличило сумму ущерба еще на 500 тыс. рублей.

"В ходе расследования проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены и проведены необходимые экспертизы (в том числе, судебная психиатрическая экспертиза в отношении фигуранта, которая показала, что он вменяем и отдавал себе отчет в совершаемых действиях). Вину обвиняемый, который содержится под стражей, признал, детализировав свои показания в ходе следственного действия – проверки показаний на месте", - сообщили в СКР.

Теги: Кировград, суд, убийство



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