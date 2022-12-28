В Челябинске открывается главный ледовый городок

В Челябинске сегодня откроется ледовый городок на площади Революции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Будет организована праздничная программа для детей и взрослых с участием творческих коллективов города.

Напомним, в Челябинске перенесли открытие ледового городка на площади Революции на 28 декабря из-за потепления. За неделю температура воздуха в городе дважды повышалась до плюсовых отметок.

В ноябре выбрали подрядчика для проведения работ по возведению, содержанию и демонтажу ледового городка на площади Революции. Контракт стоимостью 10 млн рублей заключили с компанией из Екатеринбурга "Уральский лед". Подрядчик должен построить ледовый городок до 22 декабря, а также установить световые конструкции и фигуры, содержать городок, а до 28 февраля демонтировать. В этом году темой городка станет "Ледяной аквариум".