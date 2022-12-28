В России могут разрешить переносить номер мобильного телефона между регионами

Российские власти намерены обсудить инициативу о полной отмене "мобильного рабства". Как сообщает РБК, законодатели рассмотрят возможность разрешения на перенос номера мобильного телефона между регионами страны.

По данным издания, научно-исследовательский институт Радио (НИИР) направил в Минэкономразвития заявку, которая подразумевает организацию эксперимента по переносу номеров телефонов между регионами. В рамках проекта может быть организована пилотная зона, в которой будут действовать операторы связи "Тинькофф Мобайл" и "СИМ Телеком".

Речь идет о принципе MNP (mobile number portability). Он действует в России с 2013 года и в настоящее время позволяет со своим номером переходить от одного мобильного оператора к другому, но лишь в пределах одного региона.

Крупные мобильные операторы настороженно отнеслись к инициативе. Их опасения связаны с тем, что внедрение межрегионального MNP может привести к росту тарифов. Также может вырасти и количество звонков от мошенников.