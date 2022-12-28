На Урале лесопользователь заплатит свыше 24 миллионов за нарушение пожарной безопасности

КСП "Кайгородское", арендовавшее участок леса в Нижнем Тагиле, заплатит 24,2 млн рублей за произошедший в июне 2021 года пожар. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Договор КСП заключило с министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области. На территории Башкарского участкового лесничества ГКУ Свердловской области "Нижнетагильское лесничество" организация должна была заниматься заготовкой древесины. 14 июня прошлого года на участке в 5 га произошел пожар. Причиной стало несоблюдение пожарной безопасности во время проведении работ по весенней доочистке лесосеки, размещении порубочных остатков в кучах и валах. Работы проводились во время введенного особого противопожарного режима, однако лесосека не была пройдена минерализованной полосой, из-за чего пожар перекинулся на другие участки.

Природоохранный прокурор обратился в суд с иском к лесопользователю, потребовав взыскать ущерб в размере свыше 24,2 млн рублей. Суд встал на сторону истца, полностью удовлетворив его требования, а также наложил арест на денежные средства ответчика, находящийся на счетах в кредитных организациях.

Решение суда не вступило в законную силу.