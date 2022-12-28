Орешкин нашел "позитивный импульс" развития российской экономики

Помощник президента РФ Максим Орешкин нашел основания полагать, что темпы экономического роста в 2023 г. могут значительно ускориться. По его словам, за 2022 г. в России накопился значительный объем денежной массы, который пока не участвует в экономических процессах.

"Есть предпосылки к тому, что экономическая динамика в начале следующего года может довольно серьезно ускориться. Что имеется в виду? У нас – довольно большой сейчас нереализованный потенциал роста денежной массы. К настоящему моменту с начала года денежная масса выросла где-то примерно на 13 трлн руб., на 20%, но основной рост пришелся на счета предприятий. С начала года прирост рублевых остатков на счетах российских предприятий – 8 трлн руб., 34%. Это довольно большой объем средств, которые в экономику не идут", - сказал Орешкин в интервью РБК.

По его словам, накопленный объем средств на корпоративных счетах "шаг за шагом" начнет приходить в экономику через рост заработных плат, инвестиции и пополнение запасов. Впрочем, позитивный тренд будет "робким", "уязвимым" и не сможет полностью пересилить волатильность в экономике, считает помощник президента.

"Да, у нас, понятно, что где-то будут какие-то просадки небольшие, тренд будет оставаться волатильным. Но вот эти фундаментальные факторы говорят о том, что в начале следующего года хороший позитивный импульс в экономике у нас будет", - считает Орешкин.

Напомним, ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил о том, что 2023 год пройдет для российской экономики гораздо легче, нежели 2022-й, "если ничего не произойдет".