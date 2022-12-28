Законопроект об ограничении телефонного спама направлен в Госдуму

Россияне могут получить право требовать у сотовых операторов блокировку спам-звонков.

В соответствии с внесенным в Госдуму проектом закона оператор также должен будет запрашивать разрешение абонента на пропуск звонков от различных организаций. Как следует из пояснительной записке к документу, который разработала группой депутатов во главе с руководителем фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергеем Мироновым, причиной его разработки стало то, что рассылки сообщений мобильным абонентам носят "массовый характер и негативно воспринимаются населением".

По словам авторов инициативы, по данным опроса Национального агентства финансовых исследований, за май—июнь 2021 года 89% россиян получали спам-звонки.

Подобную инициативу обсуждают в Минцифры. Там предложили ввести бесплатную услугу блокировки спам-звонков. Министерство предлагало сделать бесплатной и встроенной по умолчанию также услугу оповещения абонента об отрасли звонка, например "медцентр" или "банк". Однако против предложения выступили банки, которые опасаются, что операторы начнут брать с них дополнительную плату за автоматические уведомления клиентов о долгах. Идеи парламентариев вызывают вопрос и у компаний связи, сообщает "Коммерсант".