Законопроект об ограничении телефонного спама направлен в Госдуму

28 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Банки улучшили работу в зоне СВО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество В России
Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Законопроект об ограничении телефонного спама направлен в Госдуму

Россияне могут получить право требовать у сотовых операторов блокировку спам-звонков.

В соответствии с внесенным в Госдуму проектом закона оператор также должен будет запрашивать разрешение абонента на пропуск звонков от различных организаций. Как следует из пояснительной записке к документу, который разработала группой депутатов во главе с руководителем фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергеем Мироновым, причиной его разработки стало то, что рассылки сообщений мобильным абонентам носят "массовый характер и негативно воспринимаются населением".

По словам авторов инициативы, по данным опроса Национального агентства финансовых исследований, за май—июнь 2021 года 89% россиян получали спам-звонки.

Подобную инициативу обсуждают в Минцифры. Там предложили ввести бесплатную услугу блокировки спам-звонков. Министерство предлагало сделать бесплатной и встроенной по умолчанию также услугу оповещения абонента об отрасли звонка, например "медцентр" или "банк". Однако против предложения выступили банки, которые опасаются, что операторы начнут брать с них дополнительную плату за автоматические уведомления клиентов о долгах. Идеи парламентариев вызывают вопрос и у компаний связи, сообщает "Коммерсант".

Теги: спам, Госдума, законопроект



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети