Мантуров: Прогнозы иностранных экспертов о возможном спаде производства в российской металлургии на 24% не оправдались

Панические прогнозы иностранных экспертов о возможном спаде производства в металлургической отрасли России на 24% не оправдались.

Как сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, по итогам 10 месяцев 2022 года выплавка стали снизилась лишь на 6,5%, показав рост производства в отдельных сегментах рынка. Как отметил министр, так, производство стальных труб увеличилось на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а постепенное восстановление спроса в строительном секторе и вагоностроении способствует переориентации поставок на внутренний рынок.

"Также [на это работает] реализация проектов "Газпрома" по прокладке новых магистральных трубопроводов в направлении АТР", — отметил руководитель ведомства.

Мантуров подчеркнул, что уровень загрузки металлургических предприятий России в среднем составляет около 85%. Поставки переориентированы на внутренний рынок и новые экспортные направления после ограничений на импорт российской стальной продукции со стороны стран Европейского союза, сообщает ТАСС.

На фоне обсуждения запрета импорта российского алюминия Евросоюз и США в этом году наращивают поставки российского алюминия. Россия является вторым после КНР производителем алюминия.