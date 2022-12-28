28 Декабря 2022
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Экономика В России

В России единый поставщик онлайн-трансляций телеканалов повышает расценки

"Витрина ТВ", выполняющая функции единого поставщика трансляций телеканалов в интернете, направила видеосервисам уведомление, из которого следует, что с 2023 года будут повышены цены на услуги

Повышение расценок в некоторых случаях не превышает 40%, а для ряда онлайн-кинотеатров доходит до 80–100%. Размер платежей "Витрине ТВ" участники рынка и источники не раскрывают, сообщают "Ведомости".

Напомним, российские операторы мобильной связи начали предупреждать своих абонентов о планах повысить тарифы в начале 2023 года". Письма с уведомлениями уже получили некоторые клиенты "Мегафона" и Tele2. МТС предупредила клиентов о прекращении компенсаций банковских комиссий за пополнение счета, а "Билейн" обзванивает клиентов с предложением подключить дополнительные платные услуги.

Теги: телевидение, телеканалы



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