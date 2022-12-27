В Горном щите сгорел склад со стройматериалами на рынке "Колхозный двор"

Под Екатеринбургом пожарным удалось остановить опасное возгорание. Около семи вечера стало известно о пожаре на открытом складе строительных и пиломатериалов на площадке рынка "Колхозный двор" в Горном щите (17 километр Полевского тракта).

Пожарным удалось локализовать огонь на площади 300 кв. метров спустя два с половиной часа после поступившего сообщения. К тушению привлекли почти полсотни спасателей, а также разнообразную технику, включая беспилотники.

Погибших и пострадавших нет.