28 Декабря 2022
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Происшествия Свердловская область
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

В Горном щите сгорел склад со стройматериалами на рынке "Колхозный двор"

Под Екатеринбургом пожарным удалось остановить опасное возгорание. Около семи вечера стало известно о пожаре на открытом складе строительных и пиломатериалов на площадке рынка "Колхозный двор" в Горном щите (17 километр Полевского тракта).

Пожарным удалось локализовать огонь на площади 300 кв. метров спустя два с половиной часа после поступившего сообщения. К тушению привлекли почти полсотни спасателей, а также разнообразную технику, включая беспилотники.

Погибших и пострадавших нет.

Пожар на складе.(2022)|Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Теги: пожар, горный щит, склад, рынок, колхозный двор



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