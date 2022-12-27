ЦБ почти не верит в возвращение заблокированных активов российских банков

Центральный банк России скептически относится к возможности возврата заблокированных активов российских банков, хотя их еще не конфисковали.

"Перспективы возврата этих активов представляются крайне низкими, несмотря на то что с юридической точки зрения они пока не конфискованы", - говорится в обзоре регулятора "Перспективные направления развития банковского регулирования и надзора".

В ЦБ понимают, что активы обесцениваются, но при этом создавать по ним 100-процентный резерв кажется регулятору "излишне консервативным подходом". Пока готового решения у Банка России нет, передает "Коммерсант".