27 Декабря 2022
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Экономика В России
Фото: пресс-служба Банка России

ЦБ почти не верит в возвращение заблокированных активов российских банков

Центральный банк России скептически относится к возможности возврата заблокированных активов российских банков, хотя их еще не конфисковали.

"Перспективы возврата этих активов представляются крайне низкими, несмотря на то что с юридической точки зрения они пока не конфискованы", - говорится в обзоре регулятора "Перспективные направления развития банковского регулирования и надзора".

В ЦБ понимают, что активы обесцениваются, но при этом создавать по ним 100-процентный резерв кажется регулятору "излишне консервативным подходом". Пока готового решения у Банка России нет, передает "Коммерсант". 

Теги: центральный банк, санкции, активы, банки



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