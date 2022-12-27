Минобороны предлагает повысить зарплаты руководителям подведомственных предприятий

Минобороны России хочет примерно в полтора раза увеличить допустимый разрыв между среднемесячной зарплатой руководителей и рядовых сотрудников подведомственных ему предприятий, передает РБК. Проект приказа министра опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас зарплата руководителя, его заместителей, главного бухгалтера может превышать зарплату среднестатистического сотрудника в пять раз. Минобороны предлагает довести эту разницу до восьми.

В пояснительной записке говорится, что небольшие зарплаты руководителей предприятий не позволяют привлечь в топ-менеджеры высококвалифицированных специалистов.