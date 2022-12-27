В Нижнем Новгороде наледь упала с крыши на двухлетнего ребенка, сломав ему руку

В Нижнем Новгороде ледяная глыба упала с крыши на 2-летнего ребенка, сломав ему руку, сообщает СУ СКР по региону.

Инцидент произошел 24 декабря на Московском шоссе. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Следователи дадут оценку действиям лиц, ответственным за мониторинг и своевременную очистку крыши здания от наледи и снега, заявили в СК.

Ранее в Подмосковье школьника насмерть убило снегом, который упал с крыши здания. Погибший 13-летний мальчик - сын бывшего совладельца и председателя совета директоров Алтайэнергобанка Сергея Вострикова.