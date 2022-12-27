В Екатеринбурге отделение Сбербанка эвакуировали из-за забытой коробки

Во вторник в Екатеринбурге пришлось срочно эвакуировать офис Сбербанка. Причиной стала подозрительная коробка.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре Уральского банка Сбербанка России, бесхозный предмет был обнаружен в отделении на улице Щорса, 109.

"Всех посетителей и сотрудников эвакуировали, на место были вызваны правоохранительные органы. При осмотре выяснилось, что в отделении забыли коробку с личными вещами", - рассказали в пресс-центре.

Там добавили, что сейчас офис работает в обычном режиме.

Напомним, в начале октября в Екатеринбурге горела крыша головного офиса уральского отделения Сбербанка на улице Куйбышева. Всех людей эвакуировали. По некоторым данным, возгорание могло произойти из-за замыкания проводки.