Минсельхоз заявил о стабильной ситуации на рынке сахара

Рынок сахара в России стабилен и не требует дополнительного регулирования в виде установления потолка цен, сообщил Минсельхоз.

При этом, добавили в министерстве, при необходимости могут быть рассмотрены различные варианты регулирования цены, например, ценовые соглашения "по опыту 2020-2021 годов".

Ранее газета "Ведомости" написала, что министерство сельского хозяйства России предупредило крупнейших производителей сахара о риске появления нового соглашения, ограничивающего цены на этот товар.

Это произойдет, если в I квартале 2023 года уровень оптовой стоимости этого продукта будет выше 50–53 рублей за 1 кг, сообщила замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. Поводом для беспокойства стал резкий рост оптовой стоимости сахара с 19 по 25 декабря.