27 Декабря 2022
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Экономика Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Реальная зарплата в Прикамье уменьшилась на 2,5% по сравнению с прошлым годом

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников за октябрь 2022 года сложилась в размере 51 505,7 рубля. Это следует из данных Пермьстата, передает корреспондент Накануне.RU.

По отношению к октябрю 2021 года ее рост составил 14,5%. Реальная заработная плата в октябре 2022 года по сравнению с октябрем 2021 года увеличилась на 1,5%.

За январь-октябрь 2022 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 49918,4 рубля, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2021 года на 12,3%, реальная заработная плата уменьшилась на 2,5%.

Сохраняется значительная дифференциация заработной платы по видам экономической деятельности.

Теги: зарплата, реальная, номинальная, пермьстат



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