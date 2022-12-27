В Екатеринбурге откроют пункт сбора помощи и записи видеообращений для участников СВО

Завтра, 28 декабря, в центре Екатеринбурга открывается пункт сбора гуманитарной помощи и записи видеообращений для участников СВО.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, региональный павильон акции #МыВместе будет находиться на улице Вайнера, в районе дома 34, корпус Б. Жители и гости города смогут принести сюда теплые вещи, продукты питания длительного хранения и вещи первой необходимости. Их передадут семьям мобилизованных уральцев, а также самим участникам специальной военной операции.

Кроме этого, любой желающий сможет отправить свое видеообращение к бойцам. Специально для этого прямо на Вайнера будет оборудована видеозона.

Павильон будет работать до 7 января включительно. Время работы – с 9:00 до 21:00 часов.