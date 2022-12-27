В Магнитогорске водитель насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе

В Магнитогорске водитель автомобиля сбил девятилетнего мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок погиб, сообщили Накануне.RU в ГИБДД города.

Авария произошла сегодня утром на улице Локомотивной. Водитель SMA 7161 совершил наезд на ребенка на пешеходном переходе. Мальчик от полученных травм скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Установлено, что пешеходный переход не оборудован искусственной неровностью.