Сказочный персонаж: мэр Саянска нарядился Дедом Морозом на совещание в администрации

Мэр города Саянска (Иркутская область) Олег Боровский пришел на последнюю в этом году планерку администрации в костюме Деда Мороза. Градоначальник не в первый раз удивляет подчиненных и горожан эпатажным образом: ранее он появлялся в костюмах царя Салтана, капитана, снеговика и подсолнуха.

"Он у нас традиционно на открытии Снежного городка детей поздравляет с Новым годом так, а на планёрке это было первый раз. Все были удивлены приятно, потому что он не только был в костюме, но и поздравил с наступающим Новым годом, поблагодарил за работу. Поздравлял как мэр, а не как Дед Мороз, он же не в детском саду. Это просто, чтоб поднять настроение коллегам", - цитирует издание "Подъем" пресс-службу Саянска. Там отметили, что костюм Деда Мороза очень тяжелый и мэру в нем жарко.

На сайте администрации города материал, посвященный последней в этом году планерке с мэром-сказочным персонажем озаглавили "Уверенный взгляд".