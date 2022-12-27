27 Декабря 2022
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На базе отдыха в Верхней Пышме сгорели три гостевых дома

В уральском городе Верхняя Пышма произошел пожар на базе отдыха.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о возгорании на 23 км Старотагильского тракта поступил сегодня утром. На площади в 300 квадратных метров сгорели три гостевых дома на территории базы отдыха. Также огнем оказались повреждены кровля и перекрытие еще одного гостевого дома.

В тушении были задействованы пять единиц техники и 19 человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены около 9 часов утра. Причина пожара сейчас устанавливается.

Напомним, на прошлой неделе в Екатеринбурге произошел пожар в сауне. Были спасены семь человек.

Теги: база, пожар, Верхняя Пышма



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