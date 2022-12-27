На Урале женщина отсудила деньги за несостоявшийся курс по продвижению интернет-канала

Жительнице уральского города Тавда удалось через суд вернуть деньги за несостоявшийся обучающий курс.

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Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, в 2021 году между женщиной и предпринимателем был заключен договор на обучающий курс по созданию и продвижению интернет-канала на платформе "Яндекс.Дзен". Для оплаты данного договора клиентка оформила онлайн-рассрочку на сумму около 40 тысяч рублей.

Однако затем из-за отсутствия времени она так и не прошла ни одного урока и решила отказаться от договора. Она неоднократно связывалась по телефону с представителем, направила в адрес ИП заявление о расторжении договора и возврате денег. Однако ее письменную претензию бизнесмен проигнорировал.

Тогда женщина обратилась в консультационный пункт для потребителей, где составили исковое заявление в суд. Последний взыскал с предпринимателя сумму по договору, компенсацию морального вреда, расходы на оказание юридической помощи и штраф за несоблюдение требований потребителя. Всего по решению суда коммерсант обязан выплатить более 62 тысяч рублей.