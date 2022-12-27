Свиной грипп выявлен во всех регионах России - Роспотребнадзор

Свиной грипп (H1N1) обнаружен во всех регионах России, сообщили в Роспотребнадзоре. При этом заболеваемость гриппом и ОРВИ за предыдущую неделю снизилась на 7%, отмечается в Telegram-канале ведомства.

Санитарные врачи попросили россиян при первых признаках недомогания обращаться к врачам, чтобы правильно диагностировать заболевание, поскольку ковид, ОРВИ и грипп следует лечить разными средствами.

Ранее стало известно, что в Хабаровском крае от гриппа скончались два человека. Власти назвали сложной ситуацию с заболеваемостью в регионе в канун Нового года.